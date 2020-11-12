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С элементами хоккея. Румыния – Беларусь 5:3. Обзор спарринга и видео голов

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Счет из другого вида спорта

С элементами хоккея. Румыния – Беларусь 5:3. Обзор спарринга и видео голов
Новина українською

Клубный футбол временно встал на паузу, его место заняли товарищеские поединки и матчи Лиги наций. К примеру, румыны и белорусы решили устроить шоу в Плоешти – команды забили на двоих 8 голов.

Смотрите видеообзор товарищеского матча между Румынией и Беларусью.

Плоешти. "Илие Оана".

Румыния – Беларусь 5:3

Голы: Метреа (11), Марин (20), Неделчару (31, 55), Пушкаш (44) – Ганя (автогол, 63), Бахар (80), Климович (90+2)

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В статье: Беларусь Румыния Товарищеский матч спарринг
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