С элементами хоккея. Румыния – Беларусь 5:3. Обзор спарринга и видео голов
Счет из другого вида спорта
Клубный футбол временно встал на паузу, его место заняли товарищеские поединки и матчи Лиги наций. К примеру, румыны и белорусы решили устроить шоу в Плоешти – команды забили на двоих 8 голов.
Смотрите видеообзор товарищеского матча между Румынией и Беларусью.
Плоешти. "Илие Оана".
Голы: Метреа (11), Марин (20), Неделчару (31, 55), Пушкаш (44) – Ганя (автогол, 63), Бахар (80), Климович (90+2)
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