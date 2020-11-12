Гол Алекса Тейшейры принес Цзянсу Сунин историческое чемпионство
Экс-бомбардир "Шахтера" феерит в Поднебесной
"Цзянсу Сунин" добыл первое в истории чемпионство, обыграв в финале плей-офф Суперлиги гегемона китайского футбола "Гуанчжоу Эвергранд".
В первом матче финала была зафиксирована ничья 0:0, а вот героем ответки стал Алекс Тейшейра. Сперва он заработал удаление для соперника и штрафной, с которого Эдер Мартинс открыл счет; а вскоре после перерыва экс-"Горняк" забил уже сам после смещения с фланга.
Чемпионат Китая в этом сезоне впервые за много лет проводился по двухуровневой системе из-за многократных переносов в связи с эпидемией коронавируса. Это сыграло на руку "Цзянсу Сунин", который в регулярке уступил "Гуанчжоу" 8 очков.
30-летний Алекс Тейшейра - живая легенда "Шахтера". Он выступал за клуб в 2010-16 годах и забил 89 голов в 222 матчах, после чего перебрался в Китай за 50 млн евро.
За нового чемпиона Поднебесной помимо Тейшейры и Эдера играет экс-защитник "Атлетико" Жоао Миранда и опытный ганец Мубарак Вакасо. Тренирует команду румын Космин Олэрою.
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