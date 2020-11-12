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Легкая прогулка на Уэмбли без единого горчичника. Товарищеский матч. Англия – Ирландия 3:0

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"Зеленая армия" не впечатлила

Легкая прогулка на Уэмбли без единого горчичника. Товарищеский матч. Англия – Ирландия 3:0
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Саутгейт ожидаемо выпустил в спарринге далеко не самый основной состав – с первой и до последней минуты Англия переигрывала соперника, доминируя на всех третях газона "Уэмбли". Дебют встречи понадобился хозяевам для анализа слабых мест оппонента, на данном этапе Ирландия даже организовала несколько вылазок к владениям Поупа.

Первый опасный момент создали англичане – Рэндолф ошибся на выходе, но все-таки сумел исправиться во время второй фазы атаки на выходе. Сразу стало заметно, что ирландцы плохо перестраиваются после проигранных подборов на стандартах. На 18-й минуте Маунт подал корнер, мяч подхватил Уинкс и мягко отправил снаряд на голову Магуайра, чтобы мощный Харри продавил Даффи и точно пробил головой (1:0).

Хозяева продолжали наращивать давление. Все тот же Магуайр, который вышел на поле с капитанской повязкой, мог оформить дубль после подачи с корнера. Тем не менее, счет все равно был удвоен – Санчо отправил сферу в угол ворот транзитом через "домик" Хендрика (2:0). Англия могла уйти на перерыв, ведя в счете в три мяча, но сначала никто из партнеров не откликнулся на перспективный прострел Грилиша, а затем снаряд после выстрела Мингса прошел рядом со штангой.

Паузы между таймами словно и не было. Грилиш неточно пробил на исполнение, Сака взял пример с Джека после классной комбинации англичан. Зато именно Букайо заработал пенальти для Калверта-Льюина – Кристи сфолил на игроке "Арсенала", а Доминик уверенно переиграл голкипера с точки (3:0). Ирландия даже не помышляла о том, чтобы толково выйти на половину поля соперника. Саутгейт освежил свою команду заменами, англичане лишь повысили давление.

Только к 71-й минуте гости решили разбудить Хендерсона, Дин в перерыве сменил Ника Поупа. К слову, также вышел на поле 17-летний Беллингем – Джуд заменил Маунта. Казалось бы, субституции тренера хозяев претендовали на то, чтобы даже быть интереснее действий ирландцев (настолько все было слабо с их стороны), но все-таки за 10 минут до финального свистка гости провели нервную атаку, еще раз побеспокоив резервного вратаря "МЮ" и сборной Англии.

Родоначальники футбола действительно немного ослабили хватку под занавес матча, но даже при таких раскладах именно у них было больше шансов на увеличение цифр на табло. Гости не заставили англичан напрягаться, подобный спарринг тяжело назвать тренировкой с повышенной ответственностью. Впереди у "трех львов" Бельгия и Исландия в Лиге наций.

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Англия – Ирландия 3:0

Голы: Магуайр (18), Санчо (31), Калверт-Льюин (56, с пенальти)

Англия: Поуп (Хендерсон, 46) – Кин, Магуайр, Мингс (Мэйтленд-Найлз, 64) – Джеймс, Маунт (Беллингем, 73), Уинкс, Сака – Санчо, Калверт-Льюин (Абрахам, 63), Грилиш (Фоден, 62)

Ирландия: Рэндолф – Кристи (Лонг, 61), Даффи, Иган (О'Ши, 13), Доэрти – Хендрик, Хурихэйн (Молумби, 71), Хорган (Брэйди, 61), Браун, О'Дауда (Макклейн, 61) – Айда (Кертис, 71)

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В статье: Англия Ирландия Товарищеский матч Гарет Саутгейт Харри Магуайр спарринг Джейдон Санчо Доминик Калверт-Льюин
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