Легкая прогулка на Уэмбли без единого горчичника. Товарищеский матч. Англия – Ирландия 3:0
"Зеленая армия" не впечатлила
Саутгейт ожидаемо выпустил в спарринге далеко не самый основной состав – с первой и до последней минуты Англия переигрывала соперника, доминируя на всех третях газона "Уэмбли". Дебют встречи понадобился хозяевам для анализа слабых мест оппонента, на данном этапе Ирландия даже организовала несколько вылазок к владениям Поупа.
Первый опасный момент создали англичане – Рэндолф ошибся на выходе, но все-таки сумел исправиться во время второй фазы атаки на выходе. Сразу стало заметно, что ирландцы плохо перестраиваются после проигранных подборов на стандартах. На 18-й минуте Маунт подал корнер, мяч подхватил Уинкс и мягко отправил снаряд на голову Магуайра, чтобы мощный Харри продавил Даффи и точно пробил головой (1:0).
Хозяева продолжали наращивать давление. Все тот же Магуайр, который вышел на поле с капитанской повязкой, мог оформить дубль после подачи с корнера. Тем не менее, счет все равно был удвоен – Санчо отправил сферу в угол ворот транзитом через "домик" Хендрика (2:0). Англия могла уйти на перерыв, ведя в счете в три мяча, но сначала никто из партнеров не откликнулся на перспективный прострел Грилиша, а затем снаряд после выстрела Мингса прошел рядом со штангой.
Superbly done, @Sanchooo10! ????#threelions pic.twitter.com/9P0ebb5ScA— England (@England) November 12, 2020
Паузы между таймами словно и не было. Грилиш неточно пробил на исполнение, Сака взял пример с Джека после классной комбинации англичан. Зато именно Букайо заработал пенальти для Калверта-Льюина – Кристи сфолил на игроке "Арсенала", а Доминик уверенно переиграл голкипера с точки (3:0). Ирландия даже не помышляла о том, чтобы толково выйти на половину поля соперника. Саутгейт освежил свою команду заменами, англичане лишь повысили давление.
Только к 71-й минуте гости решили разбудить Хендерсона, Дин в перерыве сменил Ника Поупа. К слову, также вышел на поле 17-летний Беллингем – Джуд заменил Маунта. Казалось бы, субституции тренера хозяев претендовали на то, чтобы даже быть интереснее действий ирландцев (настолько все было слабо с их стороны), но все-таки за 10 минут до финального свистка гости провели нервную атаку, еще раз побеспокоив резервного вратаря "МЮ" и сборной Англии.
17 - At 17 years and 136 days, Jude Bellingham is the third youngest debutant for the @England men's team, after Theo Walcott in 2006 (17y 75d) and Wayne Rooney in 2003 (17y 111d). Hey. #ENGIRL— OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2020
Родоначальники футбола действительно немного ослабили хватку под занавес матча, но даже при таких раскладах именно у них было больше шансов на увеличение цифр на табло. Гости не заставили англичан напрягаться, подобный спарринг тяжело назвать тренировкой с повышенной ответственностью. Впереди у "трех львов" Бельгия и Исландия в Лиге наций.
A disappointing night in London, as the hosts win at Wembley— FAIreland ⚽️???????? (@FAIreland) November 12, 2020
Full-Time | England 3-0 Ireland#ENGIRL | #COYBIG pic.twitter.com/eDjj53l3F9
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Англия – Ирландия 3:0
Голы: Магуайр (18), Санчо (31), Калверт-Льюин (56, с пенальти)
Англия: Поуп (Хендерсон, 46) – Кин, Магуайр, Мингс (Мэйтленд-Найлз, 64) – Джеймс, Маунт (Беллингем, 73), Уинкс, Сака – Санчо, Калверт-Льюин (Абрахам, 63), Грилиш (Фоден, 62)
Ирландия: Рэндолф – Кристи (Лонг, 61), Даффи, Иган (О'Ши, 13), Доэрти – Хендрик, Хурихэйн (Молумби, 71), Хорган (Брэйди, 61), Браун, О'Дауда (Макклейн, 61) – Айда (Кертис, 71)
Популярное сейчас
- Эксперт: Наша сборная еще не на том уровне, чтобы разбрасываться футболистами уровня Буяльского
- Гол Алекса Тейшейры принес Цзянсу Сунин историческое чемпионство
- "Лео и Антуан часто пили вместе мате в раздевалке". Ракитич – об отношениях Месси и Гризманна
- Домагой Вида в перерыве матча сборной узнал, что инфицирован коронавирусом
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
Новости по теме
- 21:27 Украинские Эксперт: Наша сборная еще не на том уровне, чтобы разбрасываться футболистами уровня Буяльского
- 20:51 Зарубежные Отбор на Евро 2020. Грузия - Сев. Македония 0:1. Пробиться на Евро и стать соперником сборной Украины
- 22:10 Зарубежные Исторический гол Пандева. Грузия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча