Легкая прогулка на Уэмбли без единого горчичника. Товарищеский матч. Англия – Ирландия 3:0

Саутгейт ожидаемо выпустил в спарринге далеко не самый основной состав – с первой и до последней минуты Англия переигрывала соперника, доминируя на всех третях газона "Уэмбли". Дебют встречи понадобился хозяевам для анализа слабых мест оппонента, на данном этапе Ирландия даже организовала несколько вылазок к владениям Поупа.

Первый опасный момент создали англичане – Рэндолф ошибся на выходе, но все-таки сумел исправиться во время второй фазы атаки на выходе. Сразу стало заметно, что ирландцы плохо перестраиваются после проигранных подборов на стандартах. На 18-й минуте Маунт подал корнер, мяч подхватил Уинкс и мягко отправил снаряд на голову Магуайра, чтобы мощный Харри продавил Даффи и точно пробил головой (1:0).

Хозяева продолжали наращивать давление. Все тот же Магуайр, который вышел на поле с капитанской повязкой, мог оформить дубль после подачи с корнера. Тем не менее, счет все равно был удвоен – Санчо отправил сферу в угол ворот транзитом через "домик" Хендрика (2:0). Англия могла уйти на перерыв, ведя в счете в три мяча, но сначала никто из партнеров не откликнулся на перспективный прострел Грилиша, а затем снаряд после выстрела Мингса прошел рядом со штангой.

Паузы между таймами словно и не было. Грилиш неточно пробил на исполнение, Сака взял пример с Джека после классной комбинации англичан. Зато именно Букайо заработал пенальти для Калверта-Льюина – Кристи сфолил на игроке "Арсенала", а Доминик уверенно переиграл голкипера с точки (3:0). Ирландия даже не помышляла о том, чтобы толково выйти на половину поля соперника. Саутгейт освежил свою команду заменами, англичане лишь повысили давление.

Только к 71-й минуте гости решили разбудить Хендерсона, Дин в перерыве сменил Ника Поупа. К слову, также вышел на поле 17-летний Беллингем – Джуд заменил Маунта. Казалось бы, субституции тренера хозяев претендовали на то, чтобы даже быть интереснее действий ирландцев (настолько все было слабо с их стороны), но все-таки за 10 минут до финального свистка гости провели нервную атаку, еще раз побеспокоив резервного вратаря "МЮ" и сборной Англии.

17 - At 17 years and 136 days, Jude Bellingham is the third youngest debutant for the @England men's team, after Theo Walcott in 2006 (17y 75d) and Wayne Rooney in 2003 (17y 111d). Hey. #ENGIRL