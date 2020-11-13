Четыре раза за пять минут. В Израиле нападающий дал мастер-класс по попаданиям в каркас ворот

В поединке между израильскими командами "Секция Нес-Циона" и "Хапоэль Квар-Шалем" (1:0) нападающий Эли Эльбаз пробил в каркас ворот четыре раза за пять минут.

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28-летний футболист появился на поле со скамейки запасных и с 83-й по 88-ю минуту сумел обстучать штанги и перекладину ворот соперника.

Отметим, что коллективы выступают во втором по рангу дивизионе чемпионата Израиля.