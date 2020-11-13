  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Четыре раза за пять минут. В Израиле нападающий дал мастер-класс по попаданиям в каркас ворот

Общие новости
(1 голосов)

Что такое невезение и как с ним бороться?

Четыре раза за пять минут. В Израиле нападающий дал мастер-класс по попаданиям в каркас ворот
Новина українською

В поединке между израильскими командами "Секция Нес-Циона" и "Хапоэль Квар-Шалем" (1:0) нападающий Эли Эльбаз пробил в каркас ворот четыре раза за пять минут.

Читайте такжеИбрагимович нанес 14 ударов за матч и спас Милан от поражения на последних секундах. ВИДЕО

28-летний футболист появился на поле со скамейки запасных и с 83-й по 88-ю минуту сумел обстучать штанги и перекладину ворот соперника.

Отметим, что коллективы выступают во втором по рангу дивизионе чемпионата Израиля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Израиля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
13.11.2020 в 11:30
)))))))) Ржу немогу))))))))))) Видать в детстве в штангу любил играть)))))))))))))
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
13.11.2020 в 11:04
Снайпер!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...