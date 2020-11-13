Гостей на поле словно и не было. Англия – Ирландия 3:0. Обзор товарищеского матча и видео голов
Саутгейт почти резервным составом разгромил "зеленую армию"
Родоначальники футбола лишь немного ослабили хватку под занавес матча, но даже при таких раскладах именно у них было больше шансов на увеличение цифр на табло. Гости не заставили англичан напрягаться, подобный спарринг тяжело назвать тренировкой с повышенной ответственностью. Впереди у "трех львов" Бельгия и Исландия в Лиге наций.
Смотрите видеообзор спарринга между Англией и Ирландией.
Лондон. "Уэмбли".
Голы: Магуайр (18), Санчо (31), Калверт-Льюин (56, с пенальти)
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