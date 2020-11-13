Герой футбольного дня. Доминик Собослай

Венгерский футбол именно сейчас переживает времена расцвета. "Ференцварош" впервые за последние 25 лет представлен на групповом этапе Лиги чемпионов, а сборная этой страны пробилась на чемпионат Европы 2020, хотя после континентального форума, который состоялся в 2016-м, подавала признаки спада.

У венгров проходит процесс смены поколений и одним из самых ярких представителей новой генерации является Доминик Собослай. Он и раньше не был обделен вниманием, а после вчерашнего поединка между Венгрией и Исландией, в котором Доминик классным голом принес своей сборной победу и путевку на Евро-2020, - и подавно. Говорят, что игра, которую демонстрирует молодой венгр, не оставила равнодушной селекционеров мадридского "Реала" и уже сейчас в столице Испании назревает план относительно приобретения Собослая.

Доминик продемонстрировал товар лицом непосредственно в Испании. В недавнем матче "Зальцбурга" против "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" именно Собослай забил один из двух голов австрийской команды (поражение "Зальцбурга" 2:3). Всего же у него четыре точных удара в текущей Лиге чемпионов (два в квалификации, два – в группе) и семь баллов по системе "гол+пас" в чемпионате Австрии. Особо бросаются в глаза шесть результативных передач: это то, что нужно грандам. Собослай может сыграть под центральным нападающим или на левом фланге полузащиты. То, что он правша, только добавляет его действиям разнообразия. Собослай как игрок очень импонирует наставнику "Арсенала" Микелю Артете, но присматриваются к венгру также "Милан" с "Лейпцигом". Хотя испанские СМИ называют фаворитом в борьбе за талантливого венгра мадридский "Реал".

Зидан не прочь расстаться с Иско, если кто-то предложит за игрока, у которого в 2022-м году заканчивается контракт, хотя бы 30 миллионов евро. Собослай со своим универсализмом стал бы идеальной заменой для не уважаемого на "Бернабеу" испанца. Привлекает "Реал" и финансовая составляющая. Клуб в связи с пандемией вынужден экономить, а цена на Собослая вряд ли превысит 25-30 миллионов. Ведь его контракт с "Зальцбургом" действует до лета 2022-го года, поэтому летом 2021-го австрийцы не будут взвинчивать цену, чтобы потом не потерять футболиста бесплатно.

Испанские СМИ пишут и о том, что у Собослая есть хороший образец по игре на "Бернабеу" – Ференц Пушкаш. Но это уже романтическая демагогия, которая не влияет на развитие ситуации. Важно то, что "Реал", как всегда, нацеливается на то, что сверкает на футбольном горизонте. А сам футболист может служить примером для тех, кто хочет продать себя в богатые клубы: несколько удачных матчей в еврокубках, лидерские позиции в сборной, хорошая статистика в не самом топовом национальном чемпионате – и ты на коне. Чем не пример для наших Супряги, Цыганкова, Шапаренко и других талантов?