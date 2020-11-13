Экс-тренер Карпат Мораиш привел свой клуб к золотому дублю в Южной Корее

Бывший главный тренер "Карпат" Жозе Мораиш, который сейчас работает с "Чонбук Хендэ Моторс", привел свою команду к золотому дублю.

В чемпионате 2020 (в Корее он проводится по схеме весна-осень) "Чонбук Хендэ Моторс" на 3 очка опередил "Ульсан Хендэ" и завоевал золотые медали, а чуть позже выиграл и Кубок страны, одолев в финале в двухраундовом противостоянии тот же "Ульсан" (1:1, 2:1).

Отметим, что это первый золотой дубль "Чонбука" за всю историю клуба.

Также напомним, в прошлом сезоне Мораиш также взял с "Чонбуком" чемпионство, однако несмотря на все достижения, по информации португальских СМИ, тренер не хочет продлевать контракт с корейским клубом и намерен вернуться в Португалию, чтобы быть ближе к своей семье и попробовать проявить себя в более конкурентном чемпионате.

Отдельно напомним, что с "Карпатами" специалист работал с августа про конец ноября 2018 года.