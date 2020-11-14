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Фигу: Форма Роналду в 35 лет меня не удивляет. Он забьет еще много, если позволит физика

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Луиш прокомментировал игру Криштиану

Фигу: Форма Роналду в 35 лет меня не удивляет. Он забьет еще много, если позволит физика
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Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу поделился мыслями насчет игровой формы Криштиану Роналду в 35 лет.

"Его форма меня не удивляет, потому что Криштиану всегда был великолепным профессионалом. Если травмы обойдут его стороной, то он продолжит забивать. Он забьет еще много голов благодаря своему дару, если ему позволит физика - возраст влияет на восстановление и скорость - и если он сохранит свой голод.

Мне кажется, что в Италии к возрасту игроков относятся не так, как в Испании, говорю по опыту (прим. - последний клуб Луиша Фигу в карьере - миланский "Интер").

В Испании, если тебе 30-31, после одной плохой игры все говорят, что тебе пора заканчивать. В Италии тебя оценивают исключительно по твоей форме, а не по дате рождения", - рассказал португалец.

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В статье: Криштиану Роналду Луиш Фигу
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Источник:
Marca

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