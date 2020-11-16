Разван Луческу заболел коронавирусом

Главный тренер саудовского клуба "Аль-Хиляль" Развана Луческу, который является сыном наставника "Динамо" Мирчи Луческу, сдал положительный тест на коронавирус.

51-летний специалист, согласно требованиям медицинских протоколов, был отправлен на самоизоляцию.

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Подробности самочувствия Рэзвана Луческу не сообщаются.

Напомним, что чуть более месяца назад "Аль-Хиляль" из-за коронавируса был отстранен от участия в азиатской Лиги чемпионов. Клуб на один из матчей турнира не смог набрать положенных 13 игроков в заявке и был отстранен от участия, а результаты его предыдущих матчей аннулированы. Сообщалось, что на тот момент более 30 футболистов и тренеров находились на карантине.