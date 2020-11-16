Разван Луческу заболел коронавирусом
У саудовского Аль-Хиляля серьезные проблемы
Главный тренер саудовского клуба "Аль-Хиляль" Развана Луческу, который является сыном наставника "Динамо" Мирчи Луческу, сдал положительный тест на коронавирус.
51-летний специалист, согласно требованиям медицинских протоколов, был отправлен на самоизоляцию.
Подробности самочувствия Рэзвана Луческу не сообщаются.
Напомним, что чуть более месяца назад "Аль-Хиляль" из-за коронавируса был отстранен от участия в азиатской Лиги чемпионов. Клуб на один из матчей турнира не смог набрать положенных 13 игроков в заявке и был отстранен от участия, а результаты его предыдущих матчей аннулированы. Сообщалось, что на тот момент более 30 футболистов и тренеров находились на карантине.
Популярное сейчас
- Луческу зимой может покинуть Динамо - СМИ
- Петкович: Очень хотим завтра победить. И рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной
- Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону
- Гол Алекса Тейшейры принес Цзянсу Сунин историческое чемпионство
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО