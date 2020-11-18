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Нигерия сыграла вничью выигрывая по ходу матча 4:0. ВИДЕО

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В Кубке африканских наций произошла сенсация

Нигерия сыграла вничью выигрывая по ходу матча 4:0. ВИДЕО
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Команда Сьерра-Леоне сенсационно сыграла вничью в матче отбора на Кубок африканских наций.

На 29-й минуте хозяева встречи вели 4:0, однако удержать преимущество не смогли. Матч завершился со счетом 4:4!

КАН-2022. Нигерия - Сьерра-Леоне - 4:4

Голы: Ивоби, 4, 27, Осимхен, 21 Чуквезе, 29 - Куи, 41, Камара, 72, 86, Бунд, 80.

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В статье: Нигерия Сьерра-Леоне
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