Бельгийские клубы потеряли 275 млн евро из-за коронавируса

Бельгийская Про-лига пожаловалась на разрушительное влияние пандемии коронавируса на состояние клубов.

Согласно опубликованному сегодня отчету, все 23 профессиональные клубы Бельгии несут убытки; их общая сумма с начала марта достигла 275 млн евро и продолжает расти. Доходы же по сравнению с 2019 годом упали на 50%.

Главным образом, убытки спровоцированы отсутствием дохода от "matchday". Кроме того, спонсоры не заключают новых сделок, а нехватка денег привела к парализации рынка трансферов. Единичные клубы могли позволить себе покупки в минувшее трансферное окно.

Кое-как держаться на плаву клубам позволяет только ТВ-контракт с Eleven Sports, по которому Про-лига получает 103 млн евро ежегодно. Однако этого не хватит на весь сезон, и президент лиги Петер Кроонен прогнозирует, что "убытки еще вырастут и это повлияет на всю футбольную систему в стране".

Напомним, в Бельгии выступает ряд игроков сборной Украины: Роман Яремчук, Роман Безус, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь, Игорь Пластун.