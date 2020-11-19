  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бельгийские клубы потеряли 275 млн евро из-за коронавируса

Общие новости
(1 голосов)

Еле держатся

Бельгийские клубы потеряли 275 млн евро из-за коронавируса
Новина українською

Бельгийская Про-лига пожаловалась на разрушительное влияние пандемии коронавируса на состояние клубов.

Согласно опубликованному сегодня отчету, все 23 профессиональные клубы Бельгии несут убытки; их общая сумма с начала марта достигла 275 млн евро и продолжает расти. Доходы же по сравнению с 2019 годом упали на 50%.

Главным образом, убытки спровоцированы отсутствием дохода от "matchday". Кроме того, спонсоры не заключают новых сделок, а нехватка денег привела к парализации рынка трансферов. Единичные клубы могли позволить себе покупки в минувшее трансферное окно.

Кое-как держаться на плаву клубам позволяет только ТВ-контракт с Eleven Sports, по которому Про-лига получает 103 млн евро ежегодно. Однако этого не хватит на весь сезон, и президент лиги Петер Кроонен прогнозирует, что "убытки еще вырастут и это повлияет на всю футбольную систему в стране".

Напомним, в Бельгии выступает ряд игроков сборной Украины: Роман Яремчук, Роман Безус, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь, Игорь Пластун.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Бельгии коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
PRO-League

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...