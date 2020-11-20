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Бразильский клуб предлагает контракт Балотелли, но Марио хочет продолжить выступать в Европе

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Скандальный итальянец на выезде

Бразильский клуб предлагает контракт Балотелли, но Марио хочет продолжить выступать в Европе
Новина українською

Руководство "Васко да Гама" намерено подписать трудовой договор с нападающим Марио Балотелли. По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, клуб из Рио-де-Жанейро предлагает 30-летнему форварду двухлетний контракт на выгодных условиях.

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Однако Балотелли планирует вести переговоры не раньше января. Желание Марио – продолжить выступать в Европе, но пока у него нет интересных предложений.

Напомним, последним клубом Марио была "Брешия", "ласточки" расторгли соглашение с итальянским футболистом из-за его нарушений дисциплины.

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В статье: Марио Балотелли Васко да Гама (Бразилия)
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