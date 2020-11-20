Бразильский клуб предлагает контракт Балотелли, но Марио хочет продолжить выступать в Европе
Скандальный итальянец на выезде
Руководство "Васко да Гама" намерено подписать трудовой договор с нападающим Марио Балотелли. По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, клуб из Рио-де-Жанейро предлагает 30-летнему форварду двухлетний контракт на выгодных условиях.
Однако Балотелли планирует вести переговоры не раньше января. Желание Марио – продолжить выступать в Европе, но пока у него нет интересных предложений.
Напомним, последним клубом Марио была "Брешия", "ласточки" расторгли соглашение с итальянским футболистом из-за его нарушений дисциплины.
Il #VascoDaGama vuole ingaggiare Mario #Balotelli. Il ds #Cordella in pressing da settimane: sul tavolo un ricco biennale, ma l’attaccante vorrebbe restare in Europa (nessuna proposta allettante al momento...) e ha rinviato ogni discorso a gennaio. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 19, 2020
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