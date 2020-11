Сразу 11 номинаций. 17-го декабря пройдет вручение премии FIFA: The Best

Несмотря на пандемию, церемония вручения награды FIFA: The Best в этом году состоится. Об этом сказано на официальном сайте организации.

По их данным, голосование среди СМИ и представителей национальных сборных будет проходить 15 дней - с 25-го ноября по 9-е декабря. Церемония вручения состоится 17-го декабря.

Всего будут представленны лауреаты в 11-ти номинациях. Перечислим все:

???? On 17 December, the beautiful game's standout performers will be recognised at the #FIFAFootballAwards in Zurich ????