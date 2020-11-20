Сразу 11 номинаций. 17-го декабря пройдет вручение премии FIFA: The Best

Несмотря на пандемию, церемония вручения награды FIFA: The Best в этом году состоится. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Читайте также Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии Goal

По их данным, голосование среди СМИ и представителей национальных сборных будет проходить 15 дней - с 25-го ноября по 9-е декабря. Церемония вручения состоится 17-го декабря.

Всего будут представленны лауреаты в 11-ти номинациях. Перечислим все:

Лучший футболист

Лучшая футболистка

Лучший мужской тренер

Лучший женский тренер

Мужская сборная года ФИФА

Женская сборная года ФИФА

Лучший вратарь среди мужчин

Лучший вратарь среди женщин

Премия за честную игру

Премия Пушкаша за лучший гол года

Премия болельщика

???? #TheBest is Back ????



???? On 17 December, the beautiful game's standout performers will be recognised at the #FIFAFootballAwards in Zurich ???? — FIFA.com (@FIFAcom) November 20, 2020

Напомним, что Золотой мяч в этом году вручаться не будет.