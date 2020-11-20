Сразу 11 номинаций. 17-го декабря пройдет вручение премии FIFA: The Best
Альтернатива Золотому Мячу
Несмотря на пандемию, церемония вручения награды FIFA: The Best в этом году состоится. Об этом сказано на официальном сайте организации.
По их данным, голосование среди СМИ и представителей национальных сборных будет проходить 15 дней - с 25-го ноября по 9-е декабря. Церемония вручения состоится 17-го декабря.
Всего будут представленны лауреаты в 11-ти номинациях. Перечислим все:
- Лучший футболист
- Лучшая футболистка
- Лучший мужской тренер
- Лучший женский тренер
- Мужская сборная года ФИФА
- Женская сборная года ФИФА
- Лучший вратарь среди мужчин
- Лучший вратарь среди женщин
- Премия за честную игру
- Премия Пушкаша за лучший гол года
- Премия болельщика
???? #TheBest is Back ????— FIFA.com (@FIFAcom) November 20, 2020
???? On 17 December, the beautiful game's standout performers will be recognised at the #FIFAFootballAwards in Zurich ????
Напомним, что Золотой мяч в этом году вручаться не будет.
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