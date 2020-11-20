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Сразу 11 номинаций. 17-го декабря пройдет вручение премии FIFA: The Best

Общие новости
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Альтернатива Золотому Мячу

Сразу 11 номинаций. 17-го декабря пройдет вручение премии FIFA: The Best
UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на пандемию, церемония вручения награды FIFA: The Best в этом году состоится. Об этом сказано на официальном сайте организации.

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По их данным, голосование среди СМИ и представителей национальных сборных будет проходить 15 дней - с 25-го ноября по 9-е декабря. Церемония вручения состоится 17-го декабря.

Всего будут представленны лауреаты в 11-ти номинациях. Перечислим все:

  • Лучший футболист
  • Лучшая футболистка
  • Лучший мужской тренер
  • Лучший женский тренер
  • Мужская сборная года ФИФА
  • Женская сборная года ФИФА
  • Лучший вратарь среди мужчин
  • Лучший вратарь среди женщин
  • Премия за честную игру
  • Премия Пушкаша за лучший гол года
  • Премия болельщика

Напомним, что Золотой мяч в этом году вручаться не будет.

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В статье: FIFA: The Best
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