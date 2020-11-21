Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выиграл премию Golden Boy-2020.

Этот приз итальянская газета Tuttosport вручает лучшему молодому игроку до 21 года.

Холанд стал первым футболистом из Норвегии, получившим эту награду. В этом сезоне на его счету 11 голов в 11 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

Лучшим итальянским игроком был признан хавбек Сандро Тонали, арендованный "Миланом" у "Брешии".