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Холанд выиграл премию Golden Boy-2020

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Заслужил

Холанд выиграл премию Golden Boy-2020
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Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выиграл премию Golden Boy-2020.

Этот приз итальянская газета Tuttosport вручает лучшему молодому игроку до 21 года.

Холанд стал первым футболистом из Норвегии, получившим эту награду. В этом сезоне на его счету 11 голов в 11 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

Лучшим итальянским игроком был признан хавбек Сандро Тонали, арендованный "Миланом" у "Брешии".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Милан (Италия) Сандро Тонали Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
21.11.2020 в 12:07
Да какой нафиг голден-бой - полностью сформировавшийся взрослый игрок.
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andyua (Kyiv)
21.11.2020 в 12:53
golden man
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