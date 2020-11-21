Холанд выиграл премию Golden Boy-2020
Заслужил
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выиграл премию Golden Boy-2020.
Этот приз итальянская газета Tuttosport вручает лучшему молодому игроку до 21 года.
Холанд стал первым футболистом из Норвегии, получившим эту награду. В этом сезоне на его счету 11 голов в 11 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.
Лучшим итальянским игроком был признан хавбек Сандро Тонали, арендованный "Миланом" у "Брешии".
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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
21.11.2020 в 12:07
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andyua (Kyiv)
21.11.2020 в 12:53
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