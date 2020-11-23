Золото для шпор, магия Бьелсы и как Златан может там, где не может Месси. Аудиомнение #56

Анализируем центральные поединки выходных в Англии ("Лидс" – "Арсенал", "Ливерпуль" – "Лестер"), Италии ("Наполи" – "Милан") и Испании ("Атлетико" – "Барселона"). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Что не так с Месси? Если кратко, он уже не тот. Почему "Сити" нужно расслабиться, "Барселоне" просто поиграть без Лионеля, а "Тоттенхэм" и "Атлетико" готовы бороться за золотые медали в своих чемпионатах. Специфика Марсело Бьелсы, беспомощность Де Брюйне и Кулибали, кайфующий Кейн, бедняга Фирмино, великолепный Ибрагимович и непритягательный "Арсенал". Еще больше мыслей – внутри подкаста.