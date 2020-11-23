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Золото для шпор, магия Бьелсы и как Златан может там, где не может Месси. Аудиомнение #56

Общие новости
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Экспресс-выпуск о ключевых матчах уик-энда

Золото для шпор, магия Бьелсы и как Златан может там, где не может Месси. Аудиомнение #56
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем центральные поединки выходных в Англии ("Лидс" – "Арсенал", "Ливерпуль" – "Лестер"), Италии ("Наполи" – "Милан") и Испании ("Атлетико" – "Барселона"). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Что не так с Месси? Если кратко, он уже не тот. Почему "Сити" нужно расслабиться, "Барселоне" просто поиграть без Лионеля, а "Тоттенхэм" и "Атлетико" готовы бороться за золотые медали в своих чемпионатах. Специфика Марсело Бьелсы, беспомощность Де Брюйне и Кулибали, кайфующий Кейн, бедняга Фирмино, великолепный Ибрагимович и непритягательный "Арсенал". Еще больше мыслей – внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Лионель Месси Херард Пике Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Златан Ибрагимович Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) UA-Футбол Диего Симеоне Английская Премьер-лига Серия А Чемпионат Англии Примера Барселона Чемпионат Испании Чемпионат Италии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Серхи Роберто Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Ла Лига Роберто Фирмино Харри Кейн Милан Лидс Юнайтед Кевин Де Брюйне Гарри Кейн Подкаст Аудиомнение Жерар Пике
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