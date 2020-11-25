Месси, Бьелса и другие: FIFA объявила всех номинантов на премии The Best Football Awards
Полевой, вратарь и тренер
Вручение премии Best FIFA Football Awards 2020 состоится 17 декабря. Пресс-служба союза объявила номинантов на премии лучшему полевому игроку, вратарю и тренеру.
Лучший игрок ФИФА среди мужчин: Тьяго Алькантара (Испания / "Бавария" / "Ливерпуль"), Криштиану Роналду (Португалия / "Ювентус"), Кевин Де Брюйне (Бельгия / "Манчестер Сити"), Роберт Левандовский (Польша / "Бавария"), Садио Мане (Сенегал / "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (Франция / "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина / "Барселона"), Неймар (Бразилия / "Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос (Испания / "Реал"), Мохамед Салах (Египет / "Ливерпуль"), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды / "Ливерпуль").
Лучший вратарь ФИФА среди мужчин: Алиссон Беккер (Бразилия / "Ливерпуль"), Тибо Куртуа (Бельгия / "Реал"), Кейлор Навас (Коста-Рика / "Пари Сен-Жермен"), Мануэль Нойер (Германия / "Бавария"), Ян Облак (Словения / "Атлетико"), Марк-Андре Тер Штеген (Германия / "Барселона").
Лучший мужской тренер ФИФА: Марсело Бьелса (Аргентина / "Лидс Юнайтед"), Ханс-Дитер Флик (Германия / "Бавария"), Юрген Клопп (Германия / "Ливерпуль"), Хулен Лопетеги (Испания / "Севилья"), Зинедин Зидан (Франция / "Реал").
Открытое голосование доступно на сайте FIFA.com и продлится до 9 декабря 2020 года. ФИФА объявит трех финалистов в каждой из семи категорий, перечисленных выше, 11 декабря.
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