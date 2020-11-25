В погоне за премией Пушкаша: голы Суареса и Сона претендуют на звание лучшего в 2020 году

ФИФА представила список номинантов на премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. На награду претендуют следующие футболисты и футболистки:

Ширли Круз (женская сборная Коста-Рики); Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго"); Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес"); Софи Ингл (женская команда "Челси"); Златко Юнузович ("Ред Булл Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Леонель Киньонес ("Макара"), Луис Суарес (гол в составе "Барселоны" "Мальорке"); Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша – этот приз, учрежденный ФИФА 20 октября 2009 года. Она вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана великой венгерской "Золотой команды" 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии.