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В погоне за премией Пушкаша: голы Суареса и Сона претендуют на звание лучшего в 2020 году

Общие новости
(1 голосов)

Скоро раздадут награды

В погоне за премией Пушкаша: голы Суареса и Сона претендуют на звание лучшего в 2020 году
Новина українською

ФИФА представила список номинантов на премию Пушкаша за лучший гол 2020 года. На награду претендуют следующие футболисты и футболистки:

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Ширли Круз (женская сборная Коста-Рики); Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго"); Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес"); Софи Ингл (женская команда "Челси"); Златко Юнузович ("Ред Булл Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Леонель Киньонес ("Макара"), Луис Суарес (гол в составе "Барселоны" "Мальорке"); Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша – этот приз, учрежденный ФИФА 20 октября 2009 года. Она вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана великой венгерской "Золотой команды" 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии.

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В статье: Луис Суарес Андре-Пьер Жиньяк премия Пушкаша Сон Хин Мин FIFA: The Best
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Источник:
FIFA

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
25.11.2020 в 14:49
Видео - г*вно. Не нарезка голов, а какой-то рекламный баннер, мерцающий как неоновая реклама.
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