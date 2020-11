Вышел геймплейный трейлер FIFA 21 на новом поколении консолей

EA Sports опубликовала геймплейный трейлер FIFA 21 на новом поколении консолей.

В небольшом ролике показан гол форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе в ворота "Ливерпуля".

Также "электроники" представили несколько скриншотов новой версии. Первую порцию игровых кадров можно посмотреть по ссылке .

Big Goal Moments ⚽️ ????



Feel all the scenes of a last-minute winner in #NextLevel #FIFA21 on December 4: https://t.co/mRd7cECO3j pic.twitter.com/0dpAlRiOaC — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 24, 2020

#NextLevel Realism ????



Matchday feels even more real on the pitch and in the stands on December 4: https://t.co/mRd7cEUoUR pic.twitter.com/gRh8CWFCXB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 24, 2020

Move #NextLevel ⚡️



More fluid and realistic player movement on the street and in the stadium on December 4: https://t.co/mRd7cECO3j pic.twitter.com/2oswL0qCf1 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 24, 2020

Напомним, некстген-версия футбольного симулятора FIFA 21 выйдет 4-го декабря и будет доступна на на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.