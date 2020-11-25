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Скончался Диего Марадона

Общие новости
(6 голосов)

Вечная память легенде

Скончался Диего Марадона
UA-Футбол
Новина українською

Аргентинская легенда футбола Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Данная новость появилась в аргентинском издании Clarin. Причина смерти Марадоны - остановка сердца. Смерть наступила сегодня утром в городе Тигре.

Диего Марадона - один из самых легендарных представителей в истории аргентинского спорта в целом. Вместе с национальной сборной он становился чемпионом мира в 1986-м, а через через четыре года дошел до финала Мундиаля.

Оставил значительный след в истории итальянского "Наполи", добыв с ними две победы в Серии А и кубок УЕФА. Диего - лучший игрок 20-го века по версии болельщиков, которые голосовали на сайте ФИФА и первый обладатель почетного Золотого Мяча.

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Последним место работы был клуб "Химнасия и Эсгрима" из Аргентины. К сожалению, он не мог посещать многие матчи из-за проблем со здоровьем.

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В статье: Диего Марадона
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(6 голосов)
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Комментарии (21)
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babose (Харьков)
25.11.2020 в 19:50
Прощай Король футбола... Вечная память
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0
0
аалекс ( Крым)
25.11.2020 в 19:41
Вечная память одному из лучших ( как по мне , то абсолютно лучшему) футболисту всех времен и народов.
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+1
0
amg333 (Kyiv )
25.11.2020 в 19:38
Не выдержало сердце наркотиков и бухла!..но хоть пожил в своё удовольствие,и ни в чем себе не отказывал!
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+1
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 19:36
Всего 60? Очень жаль! Немногие оставляют такой яркий след в истории...
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+1
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 19:29
Алкаш, наркоман, самолично уничтожал десятилетиями коксом свой и без того не крепкий органзим. Своего в последствии добился. Не будь таким как марадона, бери пример с ибрагимовича.
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+2
-3
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.11.2020 в 19:22
Скорблю ((( Пішов один, с двох футбольних генієв ХХ століття. Жила людина, так би мовити, на "усю катушку"
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+3
0
Ol-g (Одесса)
25.11.2020 в 19:20
Светлая память.
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+3
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
25.11.2020 в 19:07
ГЕНИЙ ФУТБОЛА! Мне повезло, я его современник, а значит вся его футбольная карьера прошла на моей памяти... И как же можно забыть его гол, забитый РУКОЙ БОЖИЕЙ в финальном матче ЧМ..., ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!
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+4
0
avatar
Sandro (Kyiv)
25.11.2020 в 19:37
это был матч 1/4
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0
0
Дрюон (Одесса)
25.11.2020 в 19:05
Прощай, король, прощай...
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+4
0
att119 (Луцьк)
25.11.2020 в 19:03
Коли тахометер на червоній - довго не протягнеш.
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.11.2020 в 19:41
К сожалению, да.
Ответить
0
0
коло (Одеса)
25.11.2020 в 19:03
Пощастило спостерігати за його грою на ЧС1986. Правда, по телевізору. То було вражаюче.
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+6
0
Дрюон (Одесса)
25.11.2020 в 19:32
Мехико! Чемпейсейс! Мой первый сознательный футбольный форум... Диего - супер! Его реально тогда боготворили, и было за что. Спи спокойно, король.
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.11.2020 в 18:57
Эх...печаль...Ну что за день сегодня (((
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+3
0
Djon (Киев)
25.11.2020 в 18:55
Полный п....... Очень жаль. Еще относительно молодой.
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+4
0
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Sandro (Kyiv)
25.11.2020 в 18:44
ушел лучший из лучших за всю историю футбола
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+6
0
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Sandro (Kyiv)
25.11.2020 в 18:37
мляяяяяяя......
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0
0
Technical
25.11.2020 в 18:35
ЩО???....
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2020 в 18:34
2020 год не перестает удивлять. RIP легенда, очень жаль.
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+5
0
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Siren05 (Мариуполь)
25.11.2020 в 18:32
Вечная память легенде! Пусть земля будет пухом!
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+6
0


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