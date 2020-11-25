Скончался Диего Марадона
Вечная память легенде
Аргентинская легенда футбола Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.
Данная новость появилась в аргентинском издании Clarin. Причина смерти Марадоны - остановка сердца. Смерть наступила сегодня утром в городе Тигре.
AHORA: murió Diego Armando Maradona. https://t.co/iiS9XSqCBW pic.twitter.com/awC80BpwS7— Clarín (@clarincom) November 25, 2020
Диего Марадона - один из самых легендарных представителей в истории аргентинского спорта в целом. Вместе с национальной сборной он становился чемпионом мира в 1986-м, а через через четыре года дошел до финала Мундиаля.
Оставил значительный след в истории итальянского "Наполи", добыв с ними две победы в Серии А и кубок УЕФА. Диего - лучший игрок 20-го века по версии болельщиков, которые голосовали на сайте ФИФА и первый обладатель почетного Золотого Мяча.
Последним место работы был клуб "Химнасия и Эсгрима" из Аргентины. К сожалению, он не мог посещать многие матчи из-за проблем со здоровьем.
Hasta siempre, Diego.— Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 25, 2020
Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI
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