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В память о легенде. В 1986-м году Марадона забил лучший гол ХХ века

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Пострадала сборная Англии

В память о легенде. В 1986-м году Марадона забил лучший гол ХХ века
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Сегодня скончался Диего Марадона. Самое время вспомнить об одном из самых легендарных голов аргентинской легенды.

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На Чемпионате мира 1986-го года, капитан "альбиселесте" отметился дублем в воротах сборной Англии. Матч для двух команд был очень принципиальным из-за сложных геополитических отношениях.

Второй гол Марадоны, который стал победным, был признан лучшим голом ХХ века. Он протащил мяч с центра поля, обойдя ряд игроков и вратаря соперника, а после отправил мяч в ворота между странами.

Отметим, что тот Чемпионат мира стал победным для Аргентины.

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В статье: Аргентина Диего Марадона
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