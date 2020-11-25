В память о легенде. В 1986-м году Марадона забил лучший гол ХХ века
Пострадала сборная Англии
Сегодня скончался Диего Марадона. Самое время вспомнить об одном из самых легендарных голов аргентинской легенды.
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На Чемпионате мира 1986-го года, капитан "альбиселесте" отметился дублем в воротах сборной Англии. Матч для двух команд был очень принципиальным из-за сложных геополитических отношениях.
Второй гол Марадоны, который стал победным, был признан лучшим голом ХХ века. Он протащил мяч с центра поля, обойдя ряд игроков и вратаря соперника, а после отправил мяч в ворота между странами.
Отметим, что тот Чемпионат мира стал победным для Аргентины.
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