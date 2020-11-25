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Забивать ему помогал сам Бог. Самый известный результативный удар Диего Марадоны

Общие новости
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Рука Бога

Забивать ему помогал сам Бог. Самый известный результативный удар Диего Марадоны
UA-Футбол
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Это был чемпионат мира 1986. Четвертьфинал. Аргентина играла против сборной Англии и на 51-й минуте встречи усилиями Диего Марадоны шла в атаку. Диего Армандо сделал поперечный пас на Хорхе Вальдано, а сам двинулся к воротам англичан. Мяч, впрочем, партнер не укротил, но, отразившись от ноги англичанина Стива Ходжа, снаряд "свечой" поднялся над штрафной площадкой.

Диего Марадона устремился к мячу, словно хищник, но дотянуться до него (не позволяя снаряду опуститься на газон) сумел лишь рукой – кулаком левой руки. От конечности мяч и оказался в сетке ворот англичан. Арбитр того матча расценил, что удар был нанесен головой – и взятие ворот засчитал. Вскоре Марадона забил и "гол века", что вывело аргентинцев в полуфинал чемпионата мира.

После матча Марадона заявил, что гол был забит "частично головой, а частично рукой Бога". Все эти обстоятельства сделали ситуацию широко-известной.

Аргентина в итоге выиграла тот чемпионат мира, а Диего Армандо Марадона отошел в лучший мир сегодня, 25-го ноября 2020-го года. Вечная память.

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В статье: Диего Марадона Рука бога
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