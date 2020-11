"Он наконец-то обретет покой в руках Бога". Футбольный мир скорбит из-за утраты Марадоны

Сегодня перестало биться сердце одного из самых легендарных игроков в истории - Диего Марадоны. Футбольный мир скорбит из-за утраты аргентинского гения.

Публикации в своих социальных сетях в память о Марадоне сделали многие клубы. Причем, не только "Барселона" и "Наполи", цвета которых он защищал, но и "Ман Сити", "Интер" и "Реал".

Gràcies per tot, Diego pic.twitter.com/UOvyjxraAj — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 25, 2020

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.



RIP Diego Maradona ???? pic.twitter.com/n16SGF3KXn — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego ???? pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c'è stato il numero dieci di ogni epoca.



Maradona non è stato solo un grandissimo avversario, è stato il più grande.



Ciao Diego.#FCIM pic.twitter.com/7aIEloNf6W — Inter (@Inter) November 25, 2020

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

Также многие экс-игроки и действующие звезды высказались о смерти Диего. Гарри Линекер назвал Марадону "величайшим в своем поколене". Англичанин надеется, что он найдет покой в руках Бога.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Пеле, которого иногда называют главным антагонистом Марадоны, назвал Диего своим другом, а также сказал, что мир потерял большую легенду.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло назвал аргентинца "Богом футбола".

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

Также в память о Марадоне высказались Дидь Дрогба, Харри Кейн, Икер Касильяс и многие другие.

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world ????????????????❤️



AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 ???????????? pic.twitter.com/8xc1CDKDg2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios ???? pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe ????

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020