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Сын Диего Марадоны попал в реанимацию

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После того, как узнал о смерти отца

Сын Диего Марадоны попал в реанимацию
Новина українською

34-летнему сыну легенды Диего Синагре о смерти отца сообщил телеведущий из "желтой" прессы.

Он решил пообщаться с [Диего Синагрой] по телефону, чтобы узнать его реакцию. Именно так Диего-младший узнал, что потерял своего отца, - пишет в Твиттере журналист Танкреди Палмиеро.

Сейчас сын Марадоны лечится от коронавируса в больнице. После этой новости Синагру перевели в реанимационное отделение.

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Напомним, что Диего Армандо Марадона Синагра является внебрачным сыном аргентинской легенды, он родился в Италии в Неаполе, его воспитывала мать Кристиана Синагра. С отцом Диего-младший познакомился в 2003 году, а в 2007-м Марадона признал его своим сыном, в 2016-м Диего Армандо выступил со специальным заявлением в СМИ, где публично назвал Синагру своим сыном.

Синагра стал футболистом в Италии, был воспитанником "Наполи" и "Дженоа", выступал за юношескую сборную Италии U-17 в 2001 году. Во взрослом футболе играл за команды Серии D, потом выступал за сборную Италии по пляжному футболу.

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В статье: Диего Марадона Марадона
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