"Марадона вечен". Месси, Роналду и Роналдиньо выразили соболезнования семье Марадоны

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram выразил слова поддержки семье Диего Марадоны, который умер из-за остановки сердца.

"Очень печальный день для каждого аргентинца и для всего футбола. Он оставил нас, но в то же время никуда не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, которые пережил с ним, и хочу выразить соболезнования его семье и друзьям".

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду также написал несколько слов в своем Твиттере:

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Он был одним из лучших, бесподобным магом. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и безграничную пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, тебя никогда не забудут".

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.???????? pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

"Мои соболезнования семье Марадоны и всем, кто любит этого гения. Мой друг, мой кумир, моя "десятка" – спасибо тебе за каждый момент, проведенный в твоей компании, будь то матчи или простой ужин. Наши беседы всегда были особенными, и я буду дорожить всеми моментами радости на поле, что у меня были, чтобы восхищаться тобой и отдать дань уважения твоему величию. Ты вдохновлял меня всю мою карьеру. Момент встречи с тобой – это один из лучших моментов в моей жизни. Я был на поле со своим кумиром. Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя... Волшебник волшебников! Навеки", – написал Роналдиньо в Твиттере.