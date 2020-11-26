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"Me siento mal". Стали известны причина смерти Марадоны и последние слова Диего

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Тем временем тысячи людей в Буэнос-Айресе прощаются с легендой

"Me siento mal". Стали известны причина смерти Марадоны и последние слова Диего
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Причиной смерти легендарного футболиста Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность – об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на отчет судебно-медицинских экспертов. Напомним, аргентинец умер вчера в возрасте 60 лет.

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"Причина смерти – острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких".

Канал TN сообщает, что после завтрака, за несколько минут до смерти, Диего сказал, что "чувствует себя плохо" ("Me siento mal"). Марадона прилег, а семья вызвала скорую – по прибытию медиков аргентинец уже не мог дышать.

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В статье: Диего Марадона
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Источник:
infobae

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