"Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм" - адвокат Марадоны обещает расследовать дело о смерти легенды
Матиас Морла, адвокат Диего Марадоны, который
"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним.
Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости", – написал Морла в Твиттере.
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