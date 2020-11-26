"Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм" - адвокат Марадоны обещает расследовать дело о смерти легенды

Матиас Морла, адвокат Диего Марадоны, который скончался вчера от остановки сердца , подверг критике медицинский персонал, который должен был ухаживать за легендарным футболистом.

"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним.

Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости", – написал Морла в Твиттере.