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"Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм" - адвокат Марадоны обещает расследовать дело о смерти легенды

Общие новости
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"Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм" - адвокат Марадоны обещает расследовать дело о смерти легенды
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Матиас Морла, адвокат Диего Марадоны, который скончался вчера от остановки сердца, подверг критике медицинский персонал, который должен был ухаживать за легендарным футболистом.

"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним.

Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости", – написал Морла в Твиттере.

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В статье: Диего Марадона
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