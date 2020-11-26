Луческу: Марадона ушел из жизни, как великие художники, такие как Мэрилин Монро, Элвис, Майкл Джексон

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"Футбол был его жизнью, но то, как он жил вне от стадиона, убило его. Он ушел из жизни, как великие художники, такие как Мэрилин Монро, Элвис, Майкл Джексон...

Он прожил всего 60 лет, а другие живут сотню. Он чувствовал, что начинают терять способность передавать эмоции людям… Диего никогда не переживал, что он больше не может соответствовать своему таланту, и это его погубило.

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Возможно, для будущих поколений было бы хорошо, если бы Марадона оставил только хорошие воспоминания. Но в этом случае это был бы не он, не Диего, который прожил яркую жизнь со всеми ее моментами, даже плохими. Он хотел взять от жизни все, прожить ее с максимальной интенсивностью, а иногда и за ее пределами.

он привлекал внимание людей, и не только талантом, игрой, футболом. В нем был особый магнетизм, с ним даже не нужно было разговаривать, вы просто были счастливы быть рядом с ним. Он был так популярен, потому что все делал по-другому. И как тренер, и как гость на телевидении. Этим он и привлекал людей. Такого в футболе еще никогда не было. Ни с Пеле, ни с Эйсебио, ни с Кройфом", - сказал Луческу.