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За призыв к убийству армян. Пресс-атташе Карабаха пожизненно отстранен от футбола

Общие новости
(1 голосов)

Уже официально

За призыв к убийству армян. Пресс-атташе Карабаха пожизненно отстранен от футбола
UA-Футбол
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Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение касательно бывшего пресс-атташе ФК "Карабах" Нурлана Ибрагимова. Ранее, в социальных сетях он призывал убивать армян.

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Ибрагимов был пожизненно отстранен от футбола, УЕФА надеется, что ФИФА поддержит их решение Также, "Карабах" был оштрафован на сто тысяч евро.

Отметим, что между Армений и Азербайджаном уже давно идет конфликт за территорию Нагорного Карабаха.

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В статье: УЕФА Карабах (Агдам)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 20:48
ха-ха. и эти лживые двуличные мрази из уефа еще будут что-то вякать про "спорт вне политики"
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