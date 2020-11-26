За призыв к убийству армян. Пресс-атташе Карабаха пожизненно отстранен от футбола

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение касательно бывшего пресс-атташе ФК "Карабах" Нурлана Ибрагимова. Ранее, в социальных сетях он призывал убивать армян.

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Ибрагимов был пожизненно отстранен от футбола, УЕФА надеется, что ФИФА поддержит их решение Также, "Карабах" был оштрафован на сто тысяч евро.

Отметим, что между Армений и Азербайджаном уже давно идет конфликт за территорию Нагорного Карабаха.