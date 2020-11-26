За призыв к убийству армян. Пресс-атташе Карабаха пожизненно отстранен от футбола
Уже официально
Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение касательно бывшего пресс-атташе ФК "Карабах" Нурлана Ибрагимова. Ранее, в социальных сетях он призывал убивать армян.
Ибрагимов был пожизненно отстранен от футбола, УЕФА надеется, что ФИФА поддержит их решение Также, "Карабах" был оштрафован на сто тысяч евро.
Отметим, что между Армений и Азербайджаном уже давно идет конфликт за территорию Нагорного Карабаха.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УЕФА
Популярное сейчас
- Сделали хорошо для своих. Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина Федецкому напомнило 90-е
- Ассоциация футболистов Украины будет требовать отставки Павелко, если УАФ проиграет в Лозанне
- Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?
- Скончался Диего Марадона
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 20:48
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...