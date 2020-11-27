Моуриньо: Мы сможем найти футбол Марадоны в Google, но не найдем там Диего

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказался по поводу кончины легендарного футболиста Диего Марадоны. Цитирует португальца Goal.com.

"Есть Марадона и есть Диего. Марадона – это тот, о ком мне не нужно говорить, его знает весь мир. Диего – другой. Люди, которые были его друзьями, которые делили с ним раздевалки – привилегированные. Могу сказать, что он был моим хорошим другом, хотя я в основном общался с ним по телефону. Но мы, конечно, иногда встречались".

"У него было большое сердце. Я скучаю по нему. Его футбол мы сможем найти в Google, но мы не найдем там Диего. Я рассказывал ребятам о нем и о времени, которое мы провели вместе. Я особенно скучаю по звонкам, которые всегда поступали от него после поражений. После побед он никогда мне не звонил. Он знал, что в такие моменты мне это не нужно, зато в трудные минуты был рядом и всегда говорил: "Мо, не забывай, что ты лучший".