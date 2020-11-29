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Аргентинский прокурор взял под следствие врача Марадоны

Общие новости
(1 голосов)

Его подозревают в халатности

Аргентинский прокурор взял под следствие врача Марадоны
Новина українською

В доме и клинике врача Леопольда Луки, который обслуживал Диего Мародону, были проведены обыски по распоряжению судьи. Об этом сообщает Marca.

Его подозревают в ненадлежащем уходе и халатности, которые могли привести к смерти бывшего футболиста. 11 ноября Марадона уехал из клиники в свой дом в Тигре, однако, отмечается, что он не имел разрешения покинуть медицинское учреждение, где ему сделали операцию в начале ноября. В аргентинца была диагностирована субдуральная гематома.

Прокуратура будет пытатся выяснить было ли разрешено Марадоне оставаться одному дома, почему отсутствовал круглосуточный медицинский надзиратель, были ли надлежащие лекарства, соблюдение медицинских протоколов и как проводились последние часы перед смертью.

Победитель ЧМ-1986 умер 25-го ноября в Тигре от остановки сердца. Последним местом работы аргентинца был клуб "Химнасия и Эсгрима".

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В статье: Диего Марадона
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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wavo65
29.11.2020 в 19:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Cerega15 (Kherson)
29.11.2020 в 19:20
Наркоман самовольно покидает лечебное учреждение после серьезного хирургического вмешательства и в этом виновен врач? Чёртовы лицемеры.
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+1
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1_Rui_3 (Винница)
29.11.2020 в 19:18
Задолбали уже своим Марадоной,он наркоман и пьянчуга,не врача надо венить,а только его!
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+1
0
бoкаssaLosharik (Город)
29.11.2020 в 18:47
Леопольд Луки..странно что не Путин
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