Аргентинский прокурор взял под следствие врача Марадоны

В доме и клинике врача Леопольда Луки, который обслуживал Диего Мародону, были проведены обыски по распоряжению судьи. Об этом сообщает Marca.

Его подозревают в ненадлежащем уходе и халатности, которые могли привести к смерти бывшего футболиста. 11 ноября Марадона уехал из клиники в свой дом в Тигре, однако, отмечается, что он не имел разрешения покинуть медицинское учреждение, где ему сделали операцию в начале ноября. В аргентинца была диагностирована субдуральная гематома.

Прокуратура будет пытатся выяснить было ли разрешено Марадоне оставаться одному дома, почему отсутствовал круглосуточный медицинский надзиратель, были ли надлежащие лекарства, соблюдение медицинских протоколов и как проводились последние часы перед смертью.

Победитель ЧМ-1986 умер 25-го ноября в Тигре от остановки сердца. Последним местом работы аргентинца был клуб "Химнасия и Эсгрима".