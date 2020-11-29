Аргентинский прокурор взял под следствие врача Марадоны
Его подозревают в халатности
В доме и клинике врача Леопольда Луки, который обслуживал Диего Мародону, были проведены обыски по распоряжению судьи. Об этом сообщает Marca.
Его подозревают в ненадлежащем уходе и халатности, которые могли привести к смерти бывшего футболиста. 11 ноября Марадона уехал из клиники в свой дом в Тигре, однако, отмечается, что он не имел разрешения покинуть медицинское учреждение, где ему сделали операцию в начале ноября. В аргентинца была диагностирована субдуральная гематома.
Прокуратура будет пытатся выяснить было ли разрешено Марадоне оставаться одному дома, почему отсутствовал круглосуточный медицинский надзиратель, были ли надлежащие лекарства, соблюдение медицинских протоколов и как проводились последние часы перед смертью.
Победитель ЧМ-1986 умер 25-го ноября в Тигре от остановки сердца. Последним местом работы аргентинца был клуб "Химнасия и Эсгрима".
Популярное сейчас
- Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
- Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя
- "Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки". Андрей Шевченко попрощался с Марадоной
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО