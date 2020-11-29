Умер рекордсмен сборной Сенегала по голам на чемпионатах мира
Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет
Стало известно о смерти бывшего полузащитника сборной Сенегала. На 43-м году из жизни ушел Папа Буба Диоп.
По информации Goal.com, смерть экс-хавбека наступила в результате продолжительной болезни.
За национальную сборную своей страны сенегалец провел 63 матча и забил 11 голов. Самый знаменательный момент в составе сборной - победный гол Диопа в ворота Франции в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира 2002-го года.
В своей клубной карьере Папа Буба Диоп успел поиграть за "Ланс", "Фулхэм", "Портсмут", "Вест Хэм", АЕК и "Бирмингем".
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