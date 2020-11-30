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"Я делал все, что было в моих силах". Доктор Марадоны открещивается от врачебной ошибки

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Диего умер своей смертью

"Я делал все, что было в моих силах". Доктор Марадоны открещивается от врачебной ошибки
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Сейчас Леопольдо Луке, личный врач Диего Марадоны, находится под следствием в Аргентине в связи со смертью легендарного экс-футболиста. В интервью Sky Sports он сказал, что не виноват в кончине своего пациента. На данный момент в доме Луке идет обыск.

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"Мои медицинские документы забрали. Врачебная ошибка? Такого не было. Я делал все, что было в моих силах. Диего нуждался в помощи".

25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, у него была обнаружена сердечная патология — дилатационная кардиомиопатия.

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В статье: Диего Марадона
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Источник:
Sky Sports

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