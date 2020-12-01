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Собери свою: Роналду и Месси – в числе номинантов на попадание в команду года УЕФА

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И многие другие

Собери свою: Роналду и Месси – в числе номинантов на попадание в команду года УЕФА
Новина українською

УЕФА определила список номинантов на попадание в команду 2020 года. В определении лучших футболистов принимают участие болельщики – любой желающий может составить свой коллектив.

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Голкиперы: Алиссон ("Ливерпуль"), Антони Лопеш ("Лион"), Кейлор Навас ("ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико");

Защитники: Давид Алаба ("Бавария"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Анхелиньо ("РБ Лейпциг"), Хуан Бернат ("ПСЖ"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Стефан Де Врей ("Интер"), Ханс Хатебур ("Аталанта"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Тьяго Силва ("Челси"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль");

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Уссем Ауар ("Лион"), Эвер Банега ("Севилья" / "Аль-Шааб"), Николо Барелла ("Интер"), Кингсли Коман ("Бавария"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Леон Горетцка ("Бавария"), Кай Хавертц ("Байер" / "Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Йосип Иличич ("Аталанта"), Маркиньос ("ПСЖ"), Томас Мюллер ("Бавария"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг");

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Серж Гнабри ("Бавария"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

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В статье: УЕФА команда года
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.12.2020 в 13:57
Нет не одного украинца, это прискорбно
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fabo30
01.12.2020 в 13:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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