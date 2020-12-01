Собери свою: Роналду и Месси – в числе номинантов на попадание в команду года УЕФА
И многие другие
УЕФА определила список номинантов на попадание в команду 2020 года. В определении лучших футболистов принимают участие болельщики – любой желающий может составить свой коллектив.
Голкиперы: Алиссон ("Ливерпуль"), Антони Лопеш ("Лион"), Кейлор Навас ("ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико");
Защитники: Давид Алаба ("Бавария"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Анхелиньо ("РБ Лейпциг"), Хуан Бернат ("ПСЖ"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Стефан Де Врей ("Интер"), Ханс Хатебур ("Аталанта"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Тьяго Силва ("Челси"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль");
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Уссем Ауар ("Лион"), Эвер Банега ("Севилья" / "Аль-Шааб"), Николо Барелла ("Интер"), Кингсли Коман ("Бавария"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Леон Горетцка ("Бавария"), Кай Хавертц ("Байер" / "Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Йосип Иличич ("Аталанта"), Маркиньос ("ПСЖ"), Томас Мюллер ("Бавария"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг");
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Серж Гнабри ("Бавария"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
???? Команда года https://t.co/Bbq0puV8Qg! ????— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 1, 2020
Голосование началось! ????
Поделись в реплаях свой командой ????
#TeamOfTheYear
Популярное сейчас
- Чижевский объяснил, почему Агробизнес решил сыграть с Ворсклой не во Львове, а в Полтаве
- Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба
- Умер рекордсмен сборной Сенегала по голам на чемпионатах мира
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО