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В Узбекистане после футбольного матча случилась драка. Видео

Общие новости
(5 голосов)

К счастью без жертв

В Узбекистане после футбольного матча случилась драка. Видео
Новина українською

В Узбекистане матч "Нефтчи" Фергана" — "Туран" Яйпан завершился массовой дракой. В этой встрече команды разыгрывали путёвку в Суперлигу. "Туран" победил со счётом 1:0.

После поражения футболисты "Нефтчи" набросились на арбитра. На видео видно, как один из игроков команды хозяев в прыжке бьёт судью ногой. Также на поле бросились болельщики хозяев, которые присоединились к избиениям.

Причины недовольства игроков "Нефтчи" пока неизвестны. Официальной информации о инциденте пока нет.

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В статье: чемпионат Узбекистана
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
01.12.2020 в 17:38
так а де відео?))
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