В Узбекистане после футбольного матча случилась драка. Видео
К счастью без жертв
В Узбекистане матч "Нефтчи" Фергана" — "Туран" Яйпан завершился массовой дракой. В этой встрече команды разыгрывали путёвку в Суперлигу. "Туран" победил со счётом 1:0.
После поражения футболисты "Нефтчи" набросились на арбитра. На видео видно, как один из игроков команды хозяев в прыжке бьёт судью ногой. Также на поле бросились болельщики хозяев, которые присоединились к избиениям.
Причины недовольства игроков "Нефтчи" пока неизвестны. Официальной информации о инциденте пока нет.
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01.12.2020 в 17:38
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