Триумфальный комичный дебют: финка рикошетом от лица приблизила свою женскую сборную к ЕВРО

Вчера, 1 декабря, женская сборная Финляндии приблизилась к выходу в финальную стадию женского чемпионата Европы в 2022 году.

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Шотландские футболистки упустили кучу возможностей забить и под занавес поединка пропустили незабываемым образом (0:1).

Аманда Рентанен вышла на замену в составе гостей на пятой компенсированной минуте, оформив свой дебют за национальную команду Финляндии (!), после чего сумела отличиться. Прорыв к чужим воротам, выход один на один с голкипером (вратарь еще и поскользнулся), а дальше – искра, буря, безумие и снаряд, который отлетает в сетку рикошетом от лица Аманды:

Финкам осталось сыграть два матча, они крайне близки к выходу на форум: