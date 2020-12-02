Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 72 года
Милевский, Тотти и остальные должны позвонить чеху
Антонин Паненка родился 2 декабря 1948 года в Праге. Полузащитник играл за сборную Чехословакии (1973–1982, 59 матчей, 17 голов). Также выступал за "Богемианс 1905" (Прага) и венский "Рапид". Сейчас Антонин является президентом "Богемианс 1905".
Паненка был известен как отличный распасовщик и исполнитель мастерских свободных ударов. Считается автором оригинального исполнения пенальти – парашютом прямо по центру ворот.
Он удивил всех впервые в послематчевой серии пенальти на чемпионате Европы 1976 года, отправив победный для своей сборной мяч в ворота голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера – это сделало знаменитым как игрока, так и данный стиль пробития одиннадцатиметровых.
???? Who has had a skill named after them?— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) December 2, 2020
???? Happy birthday to Antonín Panenka, father of chipped penalties! ???? pic.twitter.com/qhRTexpb36
Популярное сейчас
- Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat
- Милевский обратился к арестованной девушке, из-за которой попал в скандал
- Ювентус - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
- Умер рекордсмен сборной Сенегала по голам на чемпионатах мира
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
Новости по теме
- 16:22 Зарубежные Легендарный полузащитник сборной Чехословакии Паненка переведен из реанимации. У Антонина - коронавирус
- 13:34 Украинские Милевский не мог поверить, что Блохин выпустит его на матч 1/8 финала ЧМ-2006
- 13:59 Украинские Вы серьезно? Ворскла обратилась к арбитру из-за скандального эпизода