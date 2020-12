Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 72 года

Антонин Паненка родился 2 декабря 1948 года в Праге. Полузащитник играл за сборную Чехословакии (1973–1982, 59 матчей, 17 голов). Также выступал за "Богемианс 1905" (Прага) и венский "Рапид". Сейчас Антонин является президентом "Богемианс 1905".

Паненка был известен как отличный распасовщик и исполнитель мастерских свободных ударов. Считается автором оригинального исполнения пенальти – парашютом прямо по центру ворот.

Он удивил всех впервые в послематчевой серии пенальти на чемпионате Европы 1976 года, отправив победный для своей сборной мяч в ворота голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера – это сделало знаменитым как игрока, так и данный стиль пробития одиннадцатиметровых.

???? Who has had a skill named after them?



???? Happy birthday to Antonín Panenka, father of chipped penalties! ???? pic.twitter.com/qhRTexpb36