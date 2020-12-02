  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 72 года

Общие новости
(2 голосов)

Милевский, Тотти и остальные должны позвонить чеху

Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 72 года
Новина українською

Антонин Паненка родился 2 декабря 1948 года в Праге. Полузащитник играл за сборную Чехословакии (1973–1982, 59 матчей, 17 голов). Также выступал за "Богемианс 1905" (Прага) и венский "Рапид". Сейчас Антонин является президентом "Богемианс 1905".

Паненка был известен как отличный распасовщик и исполнитель мастерских свободных ударов. Считается автором оригинального исполнения пенальти – парашютом прямо по центру ворот.

Читайте такжеФулхэм мог спасти матч с Вест Хэмом, но игрок на 90+7 решил выполнить паненку. ВИДЕО

Он удивил всех впервые в послематчевой серии пенальти на чемпионате Европы 1976 года, отправив победный для своей сборной мяч в ворота голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера – это сделало знаменитым как игрока, так и данный стиль пробития одиннадцатиметровых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонин Паненка
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...