Клопп – лучший тренер года по версии ESPN, Зидан не вошел в ТОП-5
Давайте разбираться
Авторитетное издание ESPN опубликовало рейтинг из 10 лучших тренеров по итогам 2020 года. Первое место занял менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп (первая за 30 лет победа "красных" в АПЛ). Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик расположился на второй позиции (требл), а тройку лидеров замкнул наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (Кубок английской лиги). Весь ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Юрген Клопп ("Ливерпуль");
2. Ханс-Дитер Флик ("Бавария");
3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
4. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта");
5. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг");
6. Марсело Бьелса ("Лидс Юнайтед");
7. Диего Симеоне ("Атлетико");
8. Хулен Лопетеги ("Севилья");
9. Зинедин Зидан ("Реал");
10. Карло Анчелотти ("Эвертон").
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