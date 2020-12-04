  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Клопп – лучший тренер года по версии ESPN, Зидан не вошел в ТОП-5

Общие новости
(1 голосов)

Давайте разбираться

Клопп – лучший тренер года по версии ESPN, Зидан не вошел в ТОП-5
Новина українською

Авторитетное издание ESPN опубликовало рейтинг из 10 лучших тренеров по итогам 2020 года. Первое место занял менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп (первая за 30 лет победа "красных" в АПЛ). Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик расположился на второй позиции (требл), а тройку лидеров замкнул наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (Кубок английской лиги). Весь ТОП-10 выглядит следующим образом:

Читайте такжеЛидер Кристал Пэлас: Пеп и Клопп хотят вернуть пять замен, но в очной встрече не пользуются даже тремя

1. Юрген Клопп ("Ливерпуль");

2. Ханс-Дитер Флик ("Бавария");

3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

4. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта");

5. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг");

6. Марсело Бьелса ("Лидс Юнайтед");

7. Диего Симеоне ("Атлетико");

8. Хулен Лопетеги ("Севилья");

9. Зинедин Зидан ("Реал");

10. Карло Анчелотти ("Эвертон").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Зинедин Зидан Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lupezhov.5.177
04.12.2020 в 14:48
Любишь Секс. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй----- bit.do/xznakom
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...