Клопп – лучший тренер года по версии ESPN, Зидан не вошел в ТОП-5

Авторитетное издание ESPN опубликовало рейтинг из 10 лучших тренеров по итогам 2020 года. Первое место занял менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп (первая за 30 лет победа "красных" в АПЛ). Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик расположился на второй позиции (требл), а тройку лидеров замкнул наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (Кубок английской лиги). Весь ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Юрген Клопп ("Ливерпуль");

2. Ханс-Дитер Флик ("Бавария");

3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

4. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта");

5. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг");

6. Марсело Бьелса ("Лидс Юнайтед");

7. Диего Симеоне ("Атлетико");

8. Хулен Лопетеги ("Севилья");

9. Зинедин Зидан ("Реал");

10. Карло Анчелотти ("Эвертон").