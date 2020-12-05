Балотелли близок к переезду в Бразилию
Итальянский форвард Марио Балотелли близок к переезду в Бразилию.
По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, 30-летний нападающий ведёт переговоры с клубом "Васко да Гама".
Марио уже договорился с представителями бразильской Серии А о годичном контракте с окладом в 2,5 млн евро.
Напомним, последним клубом Балотелли была "Брешия", которую он покинул еще в марте. Марио также выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель". Он трижды становился чемпионом Италии с нерадзурри, выигрывал Лигу Чемпионов, брал золото АПЛ, а также вместе со сборной Италии играл в финале Евро-2012. В Серии А он забил 52 гола, во французской Лиги 1 - 41, в АПЛ - 21, в Лиге Чемпионов - восемь мячей, 11 голов в Лиге Европы, за сборную отличился 14 раз.
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