Инфантино и ФИФА хотят улучшить правило фиксирования офсайда
Грядут очередные изменения
Правило офсайда, введенное еще в 1866 году, часто видоизменялось из-за постоянных споров на счет него. Дискуссии продолжаются, поэтому ФИФА и президент ассоциации Джанни Инфантино хотят внести коррективы в данное правило. Об этом сообщает France Football.
"Правило офсайда развивалось за последние 100 лет, и мы снова обсуждаем его. Мы хотим увидеть, сможем ли мы улучшить это правило не через VAR, а потому, что мы хотим продвигать атакующий футбол.
Вопрос в том, даем мы больше преимущества атакующему игроку, учитывая правила, которые были введены в последние годы. И помогло бы это, если бы больше не было маргинального и удивительного офсайда. Это обсуждение, которые сейчас ведутся.
Непросто найти общий язык между моими экспертами, среди которых бывшие игроки и судьи. Обычно у них разные взгляды и мнения. VAR, конечно, помогает футболу, он не вредит ему. Я думаю, что мы должны помнить, что он был введен два, а не 200 лет назад ", - сказал он.
Напомним, что после победных для него выборов на пост президента ФИФА в 2016 году, Джанни Инфантино сделал внедрения VAR приоритетной целью на период своего правления. А уже в 2018 году, на ЧМ в России, впервые была применена система видеоповторов на крупном международном турнире.
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