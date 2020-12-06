Флик и Дешам признаны лучшими тренерами года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики подводит итоги года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2020 года.
Лучшим клубным тренером был признан Ханс-Дитер Флик, возглавляющий "Баварию".
В дебютном сезоне с мюнхенским клубом наставник выиграл требл – Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, – а также Суперкубок Европы.
Лучшим тренером на уровне сборных стал Дидье Дешам, возглавляющий команду Франции. Ранее "трехцветные" вышли в полуфинал Лиги наций.
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