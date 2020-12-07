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Член правящей семьи ОАЭ купил иерусалимский Бейтар

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Обещают большие инвестиции

Член правящей семьи ОАЭ купил иерусалимский Бейтар
Новина українською

Иерусалимский "Бейтар" объявил о выкупе 50% плюс одной акции клуба шейхом Хамадом Бен-Халифа, членом правящей семьи ОАЭ.

Новый инвестор уже пообещал вложить в клуб около 300 млн шекелей (75 млн евро) в ближайшие годы. Это огромные инвестиции по меркам израильского футбола.

"Бейтар" был основан в 1936 году и шесть раз выигрывал местный чемпионат (последний раз - в сезоне-2007/08). Минувший розыгрыш команда завершила на третьей строчке.

Отметим также, что ОАЭ и Израиль лишь в этом году заключили мирный договор при посредничестве США, что сделало возможным экономические и политические контакты между странами.

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В статье: Бейтар (Иерусалим) чемпионат Израиля
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Источник:
ФК "Бейтар"

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