Район номер девять. С кем враждует Ференцварош и чем известны его фанаты

Ференцварош – это девятый район Будапешта, который расположен в самом центре города. Вся столица Венгрии поделена на три огромные локации, которые раньше считались самостоятельными городами: Буда и Обуда находятся на западном берегу Дуная, а Пешт раскинулся на восточной стороне реки. Ференцварош находится в Пеште.

Футбольный клуб "Ференцварош" - самая титулованная и популярная команда страны. Это единственный венгерский клуб, побеждавший в европейском турнире (Кубок ярмарок 1964/65, пусть Союз европейских футбольных ассоциаций и не считает его официальным предшественником Кубка УЕФА); в составе "Ференцвароша" всю свою карьеру провел единственный венгерский обладатель "Золотого мяча" Флориан Альберт. Символ клуба – орел, поэтому команду называют "Зеленые орлы" или просто "Фради".

Флориан Альберт - единственный венгр, получавший Золотой мяч

Само собой, "Ференцварош" принимает самое деятельное участие в главной футбольной битве страны: в "А Дерби" он соперничает с "Уйпештом". "Уйпешт" - команда из одноименного района Будапешта (дискрит номер 4), крайне успешная в тридцатых и семидесятых годах прошлого века. Уйпешт был деревней, включенной в состав венгерской столицы только в пятидесятых годах, поэтому болельщики "Фради" именуют саппортеров "Уйпешта" деревенщиной.

"А Дерби" частенько сопровождается боевыми действиями фанатов, которые, в основе своей, проходят на станции метро "Уйпешт-Кезпонт", поэтому в дни матчей между "Ференцварошем" и "Уйпештом" огромное количество представителей будапештской полиции курируют метро. Еще одна подоплека противостояния – в то время, когда Венгрия строила социализм, "Уйпешт" практически принадлежал Министерству внутренних дел, а не поддающийся силовым министерствам "Фради" считался командой оппозиции.

Еще более старый соперник "Ференцвароша" - столичный МТК. Это противостояние носит название Örökrangado ("Вечное дерби") – и поверьте, это самое простое слово на мадьярском, которые вы слышали: по крайней мере, его хотя бы можно выговорить. МТК относится к будапештскому району Йожефварош (восьмой дискрит) – с одной стороны, это центр города, но с другой – в Йожефвароше мало кто мечтает поселиться: он социально неблагополучен и чрезвычайно криминогенен. Кроме того, в районе номер 8 живет множество цыган, которых столичные жители откровенно опасаются.

Парикмахер Дьюла Бендекович, в 1931-ом году придумавший определение "Örökrangado" для местной спортивной газеты, в своем интервью рассказывал, что битва между "Ференцварошем" и МТК стала такой знаковой в том числе и по причине традиционного антагонизма районов Ференцварош и Йожефварош.

В социалистические годы МТК находился под протекторатом УГБ, Управления государственной безопасности, сотрудники которого славились нечеловеческой жестокостью (подозреваемого официально разрешалось пытать до 18 месяцев). Венгерский народ настолько сильно ненавидел угэбэшников, что активисты открыли на них настоящую охоту во время Венгерского восстания 1956-го года. Если сотрудника УГБ ловили на улице, то народные массы попросту его линчевали на месте. Таким образом в дни Венгерской революции были убиты, по крайней мере, 37 офицеров УГБ.

Венгры уничтожают статую Сталина, Будапешт, 1956-й

"Ференцвароша" с "Гонведом" - сейчас, скорее, дань истории. "Гонвед" с 1949-го года считался командой Министерства обороны. Клуб получал государственную поддержку и являлся базовым для "Золотой команды", легендарного ростера сборной Венгрии пятидесятых годов прошлого века под управлением Густава Шебеша. "Гонвед" базируется в 19-ом районе Будапешта, который называется Кишпешт.

Болельщики "Ференцвароша" - в основном правые националисты. Основные группы: Green Monsters, Stormy Scamps и Kettes szektor. Последняя – это легендарная банда, поскольку, она, по сути, являлась первой в венгерском околофутболе хуллз-группой. "Двойки" (Kettes szektor означает "Второй сектор") выработали и определенный кодекс поведения, которым, в той или иной степени, впоследствии руководствовались все будапештские хулиганы: например, они никогда не нападали на болельщика противника, если он был один.

Организованный саппорт "Ференцвароша", независимо от принадлежности к фирмам или мобам, зачастую называют B-Közep ("Сектор Б").

"Ференцварош" - одна из наиболее часто штрафуемых европейских команд XXI века, и практически во всех наказаниях виноваты чрезвычайно активные фанаты "Фради". Основные обвинения: хулиганизм (столкновения как с болельщиками других команд, так и с полицией) и расизм. Они постоянно были против всех: против команд, поддерживаемых государством, против системы, против навязываемых идеалов.

Агрессия всегда являлась движущей силой поклонников "Фради". В районе номер девять иначе и не выживешь.