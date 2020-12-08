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Названы тройки номинантов на премии Globe Soccer

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Названы тройки номинантов на премии Globe Soccer
Новина українською

Globe Soccer на опубликовал итоговые тройки номинантов на награды, которые будут вручены по итогам 2020 года. В голосовании будут определены обладатели трёх призов – лучшему футболисту, тренеру и клубу года.

Лучшие игроки: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовский ("Бавария").

Лучшие клубы: "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Реал" (Испания).

Лучшие тренеры: Жан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок. "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал лучшим в чемпионате Англии, а "Реал" стал чемпионом Испании.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Джан Пьеро Гасперини Реал (Мадрид) Ливерпуль Ханси Флик
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