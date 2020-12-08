Названы тройки номинантов на премии Globe Soccer
Список был прогнозируем
Globe Soccer на опубликовал итоговые тройки номинантов на награды, которые будут вручены по итогам 2020 года. В голосовании будут определены обладатели трёх призов – лучшему футболисту, тренеру и клубу года.
Лучшие игроки: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовский ("Бавария").
Лучшие клубы: "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Реал" (Испания).
Лучшие тренеры: Жан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль").
Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок. "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал лучшим в чемпионате Англии, а "Реал" стал чемпионом Испании.
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