Официально: Халк покидает китайский Шанхай СИПГ

Бразильский форвард Халк покидает китайский клуб "Шанхай СИПГ". Об этом он сообщил при помощи своих социальных сетей.

В поднебесной 34-летний бразилец провел четыре с половиной года. За это время успел завоевать три трофея. С первого января он получит статус свободного агента.

Напомним, что в Европе Халк защищал цвета "Порту" и "Зенита".