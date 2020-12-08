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Официально: Халк покидает китайский Шанхай СИПГ

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Ждем снова в Европе?

Официально: Халк покидает китайский Шанхай СИПГ
UA-Футбол
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Бразильский форвард Халк покидает китайский клуб "Шанхай СИПГ". Об этом он сообщил при помощи своих социальных сетей.

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В поднебесной 34-летний бразилец провел четыре с половиной года. За это время успел завоевать три трофея. С первого января он получит статус свободного агента.

Напомним, что в Европе Халк защищал цвета "Порту" и "Зенита".

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В статье: Халк Шанхай СИПГ
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