Официально: Халк покидает китайский Шанхай СИПГ
Ждем снова в Европе?
Бразильский форвард Халк покидает китайский клуб "Шанхай СИПГ". Об этом он сообщил при помощи своих социальных сетей.
В поднебесной 34-летний бразилец провел четыре с половиной года. За это время успел завоевать три трофея. С первого января он получит статус свободного агента.
Напомним, что в Европе Халк защищал цвета "Порту" и "Зенита".
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