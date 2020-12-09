"Он оставил большой след на моей карьере". Месси высказал соболезнования семье экс-тренера сборной Аргентины

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на смерть бывшего наставника сборной Аргентины Алехандро Сабельи в своих социальных сетях:

"Было приятно делиться с вами многими вещами. Алехандро был великим человеком, а также впечатляющим профессионалом, он оставил большой след на моей карьере, я многому у него научился. Мы пережили вместе одни из моих лучших футбольных воспоминаний во время отборочного этапа чемпионата мира, а также на самом форуме. Мои соболезнования всей его семье и друзьям".