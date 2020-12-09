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Цель оправдывает средства. Футболист шведского АИКа выбил второй мяч на поле, чтобы сорвать атаку соперника

Общие новости
(1 голосов)

И у него получилось

Цель оправдывает средства. Футболист шведского АИКа выбил второй мяч на поле, чтобы сорвать атаку соперника
UA-Футбол
Новина українською

В матче шведского чемпионата между "АИКом" и "Эльфсборгом" случился интересный эпизод, который заслуживает отдельного упоминания.

В компенсированное время, при счете 2:2, "АИК" подавал углового и в штрафную прибежал их голкипер. Стандарт ни к чему не привел, и вратарь соперника быстро ввел круглого в игру, чтобы начать атаку своей команды.

Защитник "АИКа" не растерялся и ввел в игру второй мяч, мешая тем самым игрокам "Эльфсборга". Позже его поддержали и партнеры по команде.

Матч завершился со счетом 2:2.

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В статье: Эльфсборг (Бурос) АИК
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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
09.12.2020 в 18:53
Ничего интересного, просто подленько...
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