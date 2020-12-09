Цель оправдывает средства. Футболист шведского АИКа выбил второй мяч на поле, чтобы сорвать атаку соперника
И у него получилось
В матче шведского чемпионата между "АИКом" и "Эльфсборгом" случился интересный эпизод, который заслуживает отдельного упоминания.
В компенсированное время, при счете 2:2, "АИК" подавал углового и в штрафную прибежал их голкипер. Стандарт ни к чему не привел, и вратарь соперника быстро ввел круглого в игру, чтобы начать атаку своей команды.
Защитник "АИКа" не растерялся и ввел в игру второй мяч, мешая тем самым игрокам "Эльфсборга". Позже его поддержали и партнеры по команде.
This might be the best thing you see all week.— MUNDIAL (H) (@MundialMag) December 7, 2020
It's the 93rd minute. AIK are drawing 2–2 against Elfsborg, who are on the counter, bearing down on their goal. So the AIK players take matters into their own hands... pic.twitter.com/VRZn7qWoaw
Матч завершился со счетом 2:2.
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