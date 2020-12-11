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Альтернатива Золотому мячу? Журнал FourFourTwo определил лучшего футболиста 2020 года

Общие новости
(1 голосов)

Голосовали ведь тоже журналисты

Альтернатива Золотому мячу? Журнал FourFourTwo определил лучшего футболиста 2020 года
Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский возглавил рейтинг лучших игроков 2020-го – журнал FourFourTwo опросил 101 журналиста из 101 страны, делая акцент на том, что Золотой мяч в этом году не вручается.

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Поляк занял первое место в результате голосования, за него было 87 журналистов.

Левандовский выиграл требл вместе с "Баварией" (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов), также Роберт выиграл Суперкубок УЕФА. В прошлом сезоне он забил 55 мячей в 47 матчах за мюнхенцев, а также оформил 10 голевых передач.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Польша
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Источник:
FourFourTwo

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2020 в 12:18
и это правильно!
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