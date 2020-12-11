Альтернатива Золотому мячу? Журнал FourFourTwo определил лучшего футболиста 2020 года

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский возглавил рейтинг лучших игроков 2020-го – журнал FourFourTwo опросил 101 журналиста из 101 страны, делая акцент на том, что Золотой мяч в этом году не вручается.

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Поляк занял первое место в результате голосования, за него было 87 журналистов.

Левандовский выиграл требл вместе с "Баварией" (Бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов), также Роберт выиграл Суперкубок УЕФА. В прошлом сезоне он забил 55 мячей в 47 матчах за мюнхенцев, а также оформил 10 голевых передач.