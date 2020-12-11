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"Думал, что однажды буду играть в красивой футболке с буквой R на груди". Баджо скорбит о Паоло Росси

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Роберто восхищался легендой

"Думал, что однажды буду играть в красивой футболке с буквой R на груди". Баджо скорбит о Паоло Росси
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Издание La Gazzetta dello Sport опубликовало письмо Роберто Баджо для Паоло Росси, в котором он пишет, что хотел быть похожим на него. Напомним, Паоло Росси умер в среду, 9 декабря, в возрасте 64 лет.

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"Я думал, что однажды буду играть в этой красивой футболке с большой буквой R на груди. Подражая Паоло Росси, я мог понять, чего ему удалось добиться. Попробуйте выиграть чемпионат мира в финале против Бразилии".

"Прощай, Паоло, интересно, будешь ли ты носить футбольные бутсы, когда будешь на небе. Я надеюсь на это, я надеюсь, что твоя улыбка тоже там появится. Мы будем помнить об этом здесь надолго. Удачного путешествия, Паоло, в вечном небе тихого света".

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В статье: Роберто Баджо Паоло Росси
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