"Думал, что однажды буду играть в красивой футболке с буквой R на груди". Баджо скорбит о Паоло Росси

Издание La Gazzetta dello Sport опубликовало письмо Роберто Баджо для Паоло Росси, в котором он пишет, что хотел быть похожим на него. Напомним, Паоло Росси умер в среду, 9 декабря, в возрасте 64 лет.

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"Я думал, что однажды буду играть в этой красивой футболке с большой буквой R на груди. Подражая Паоло Росси, я мог понять, чего ему удалось добиться. Попробуйте выиграть чемпионат мира в финале против Бразилии".