"Думал, что однажды буду играть в красивой футболке с буквой R на груди". Баджо скорбит о Паоло Росси
Роберто восхищался легендой
Издание La Gazzetta dello Sport опубликовало письмо Роберто Баджо для Паоло Росси, в котором он пишет, что хотел быть похожим на него. Напомним, Паоло Росси умер в среду, 9 декабря, в возрасте 64 лет.
"Я думал, что однажды буду играть в этой красивой футболке с большой буквой R на груди. Подражая Паоло Росси, я мог понять, чего ему удалось добиться. Попробуйте выиграть чемпионат мира в финале против Бразилии".
"Прощай, Паоло, интересно, будешь ли ты носить футбольные бутсы, когда будешь на небе. Я надеюсь на это, я надеюсь, что твоя улыбка тоже там появится. Мы будем помнить об этом здесь надолго. Удачного путешествия, Паоло, в вечном небе тихого света".
Популярное сейчас
- Еще девять стран завершили для себя еврокубковый сезон
- Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу
- У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
- Клопп: У меня мурашки по коже после того, как снова услышал You'll Never Walk Alone
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО