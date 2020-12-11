Месси, Роналду, Левандовский. Названы три претендента на премию FIFA: The Best

17-го декабря состоится вручение наград The Best от FIFA. Организация ранее назвала десять претендентов на звание лучшего футболиста, но окончательный список был сокращен до трех.

В нем нашлось место двум вечным оппонентам - Лионелю Месси и Криштану Роналду. Третьим стал Роберт Левандовский, сумевшим завоевать требл с "Баварией".

Напомним, что Золотой мяч по итогам года вручаться не будет.