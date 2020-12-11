Месси, Роналду, Левандовский. Названы три претендента на премию FIFA: The Best
Победитель очевиден?
17-го декабря состоится вручение наград The Best от FIFA. Организация ранее назвала десять претендентов на звание лучшего футболиста, но окончательный список был сокращен до трех.
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В нем нашлось место двум вечным оппонентам - Лионелю Месси и Криштану Роналду. Третьим стал Роберт Левандовский, сумевшим завоевать требл с "Баварией".
???? Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020 ????— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020
???????? @Cristiano
???????? @lewy_official
???????? Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4
Напомним, что Золотой мяч по итогам года вручаться не будет.
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