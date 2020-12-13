Защитник сборной ЮАР погиб в ДТП
Южноафриканцу было всего 25 лет
Защитник сборной ЮАР Мотджека Мадиша погиб в автокатастрофе в возрасте 25 лет, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов ЮАР (SAFPU) на своей странице в "Твиттере".
"Наши сердца разбиты. Мотджека Мадиша скончался в результате ДТП в Йоханнесбурге. Наши соболезнования его семье, друзьям и всему футбольному сообществу", — говорится в сообщении.
Мадиша выступал на родине за клубы "Хайлендс Парк" и "Мамелоди Сандаунз". В 2018 году защитник дебютировал за основную сборную ЮАР, успев отыграть за неё 12 поединков.
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