Защитник сборной ЮАР погиб в ДТП

Защитник сборной ЮАР Мотджека Мадиша погиб в автокатастрофе в возрасте 25 лет, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов ЮАР (SAFPU) на своей странице в "Твиттере".

"Наши сердца разбиты. Мотджека Мадиша скончался в результате ДТП в Йоханнесбурге. Наши соболезнования его семье, друзьям и всему футбольному сообществу", — говорится в сообщении.

Мадиша выступал на родине за клубы "Хайлендс Парк" и "Мамелоди Сандаунз". В 2018 году защитник дебютировал за основную сборную ЮАР, успев отыграть за неё 12 поединков.